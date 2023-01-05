Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостяка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав милі фото з красунею-дружиною та розповів про романтичну подорож до Львова.
Як видно, на нових фотографіях Григорія та Христину знято на прогулянці в самому серці Львова. Перед камерою вони позують у теплих затишних вбраннях та виглядають щасливими. За словами телеведучого, це була романтична подорож із дружиною, і вони мали змогу провести час удвох без дітей.
"Закінчується наша 3-денна романтична подорож до Львова. Гуляли містом і насолоджувалися спілкуванням одне з одним. Дуже важливо для стосунків часом залишатися наодинці. Тепер повертаємося до синів, аби решту канікул провести з ними та хоч трошки розрадити їх", - поділився Решетник.
Шанувальники відразу почали коментувати нові фото телеведучого:
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"Красива пара. Молодці".
"Ідеальні".
"Дуже красиві".
"Чудові фото, ви супер!".
"Гарні".
"Люблю Львів! Ви неймовірна пара, приклад зразкової сім'ї".
"Який гарний Львів, обожнюю".
"Ви суперові!".
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