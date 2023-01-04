Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу актриса опублікувала спокусливі кадри з фотосесії та викликала бурхливі суперечки у коментарях.

Як видно, на нових фотографіях Ксенія відбита у гарній локації, вона змінює пози та погляди. Перед камерою вона з'явилася в розкішній чорній сукні хитромудрого крою, яка підкреслила витончені плечі і оголила спину. Тут артистка має пишні розпущені кучері, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Мішина написала "Woman". А шанувальники відразу почали коментувати фото зірки. Щоправда, деякі почали дискусію про те, чому актриса ще незаміжня:

"Шикарна! Чому найшикарніші жінки країни незаміжні? Це якось дивно. Чоловіки повинні на кожному кроці стояти і благати про шанс поспілкуватися. Чи вони бояться яскравих красивих жінок? Чоловіки, признавайтесь!".

"Може там проблеми з характером, інста це картинка".

"Якщо жінка незаміжня - це не означає, що у неї немає претендентів на місце в її серці".

"Хіба на красі одружуються? І на ній теж, звичайно, але скільки красивих жінок з жахливим характером?"

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