Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостяка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил милые фото с красоткой-женой и рассказал о романтическом путешествии во Львов.

Как видно, на новых фотографиях Григорий и Кристина запечатлены на прогулке в самом сердце Львова. Перед камерой они позируют в теплых уютных нарядах и выглядят счастливыми. По словам телеведущего, это было романтическое путешествие с женой, и они имели возможность провести время вдвоем без детей.

"Заканчивается наше 3-дневное романтическое путешествие во Львов. Гуляли по городу и наслаждались общением друг с другом. Очень важно для отношений порой оставаться наедине. Теперь возвращаемся к сыновьям, чтобы остальные каникулы провести с ними и хоть немного порадовать их", - поделился Решетник.

Поклонники тут же принялись комментировать новые фото телеведущего:

"Красивая пара. Молодцы".

"Идеальные".

"Очень красивые".

"Замечательные фото, вы супер!".

"Красивые".

"Обожаю Львов! Вы невероятная пара, пример образцовой семьи".

"Какой красивый Львов, обожаю".

"Вы суперовые!".

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