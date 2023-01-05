Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостяка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил милые фото с красоткой-женой и рассказал о романтическом путешествии во Львов.
Как видно, на новых фотографиях Григорий и Кристина запечатлены на прогулке в самом сердце Львова. Перед камерой они позируют в теплых уютных нарядах и выглядят счастливыми. По словам телеведущего, это было романтическое путешествие с женой, и они имели возможность провести время вдвоем без детей.
"Заканчивается наше 3-дневное романтическое путешествие во Львов. Гуляли по городу и наслаждались общением друг с другом. Очень важно для отношений порой оставаться наедине. Теперь возвращаемся к сыновьям, чтобы остальные каникулы провести с ними и хоть немного порадовать их", - поделился Решетник.
Поклонники тут же принялись комментировать новые фото телеведущего:
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"Красивая пара. Молодцы".
"Идеальные".
"Очень красивые".
"Замечательные фото, вы супер!".
"Красивые".
"Обожаю Львов! Вы невероятная пара, пример образцовой семьи".
"Какой красивый Львов, обожаю".
"Вы суперовые!".
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