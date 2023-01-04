Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото та відео зі свого виступу для українських військових.
Як виявилося, Ліда виступала у рамках концерту "Єдиного кварталу". Так, на одному з фото співачка позує в компанії Олександри Машлятіної з "Жіночого кварталу" та Олександра Пікалова з "Квартал 95". На ще одному знімку Ліда вихваляється подякою, яку отримала від військових. А на відео можна побачити зворушливий фрагмент виступу артистки на сцені.
У підписі до публікації Ліда Лі написала: "У ці новорічні свята, ми особливо пам’ятаємо завдяки кому сьогодні маємо можливість зустрічатись у сімейному та дружньому колі, не забуваємо про наших сильних, прекрасних воїнів! Вітали сьогодні з 17-річчям військову частину 3066 Національної гвардії України. Віримо, що завдяки вам цей рік обовязково стане переможними, адже з такими захисниками та захисницями інакше бути не може ! Дякую за те, що ви робите".
Шанувальники почали засипати дівчину лайками та компліментами:
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"Лідо, що ви робите? У мене мурашки по всьому тілу, і серце частіше почало битися".
"Вау, ви такі молодці".
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