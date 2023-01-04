Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новим відео, на якому показала своє тренування у спортзалі.

Як виявилось, цим відео Даша відповіла хейтерам, які несподівано розкритикували її постать. І це при тому, що блогерша має дуже струнке тіло і приголомшливу розтяжку.

"Замість стрибати, займися спортом, а то під час руху тіло бовтається, як холодець, "красуня", - написала хейтерка.

"Для мене справді загадка, що в них у голові?", - відповіла Ульянова у підписі до посту. А у ролику зі спортзалу показала, як тренує своє тіло.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Даші:

"Можна мені такий "холодець", будь ласка".

"Заздрість, ось що в голові!"

"Головне, що в неї навіть фото на аватарці відсутнє. Цікаво, який там "холодець" коментує".

"Хлопець у голові".

"Люди завжди чимось незадоволені, простіше їх не слухати".

"Усім би такий холодець".

"Суцільний "холодець". Даша ви супер!".

"Навіщо ви звертаєте увагу на це все? Не треба витрачати свою енергію".

"Боже, може сліпа якась? Легше ж коментар плоский написати, ніж так орати в залі над фігурою".

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