Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділився кадрами із сином-підлітком Владом та розповів про його дорослішання.

Як відомо, Слава ще до війни розлучився з дружиною Ксенією Міщенко після 13 років шлюбу і зумів зберегти з нею теплі дружні стосунки. При цьому у пари у шлюбі народився син Влад, якого тепер разом виховують розлучені батьки. Так, і цього разу шоумен розповів про виховання сина, який уже підліток, і з яким він намагається проводити якнайбільше часу.

"Ще трохи і він виросте! У нього з'являться ще більше друзей, дівчина і буде точно не до мене. Тому насолоджуюсь кожною миттю тут і зараз! Нещодавно зловив себе на думці, що останнім часом через постійні тривоги і стреси ми стали менше розмовляти, а я став більше в телефоні і в телеграм-каналах. Для мене батьківство - це постійна робота над собою. Бо саме від мене залежить яким виросте син. І сучасне життя займає багато часу. Тому намагаюсь не забувати про те, що ще трохи і він виросте. І тоді йому вже точно буде не до мене", - поділився своїми думками Дьомін.

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