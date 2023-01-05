Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделился кадрами с сыном-подростком Владом и рассказал о его взрослении.

Как известно, Слава еще до войны развелся с женой Ксенией Мищенко после 13 лет брака, и сумел сохранить с ней теплые дружественные отношения. При этом у пары в браке родился сын Влад, которого теперь вместе воспитывают разведенные родители. Так, и в этот раз шоумен рассказал о воспитании сына, который уже подросток, и с которым он старается проводить как можно больше времени.

"Еще немного и он вырастет! У него появятся еще больше друзей, девушка и будет точно не до меня. Поэтому наслаждаюсь каждым мгновением здесь и сейчас! Недавно поймал себя на мысли, что в последнее время из-за постоянных тревог и стрессов мы стали меньше разговаривать, а я стал больше в телефоне и в телеграмм-каналах. Для меня отцовство – это постоянная работа над собой. Ибо именно от меня зависит, каким вырастет сын. И современная жизнь занимает много времени. Поэтому стараюсь не забывать о том, что еще немного и он вырастет. И тогда ему уж точно будет не до меня", - поделился своими мыслями Демин.

Напомним, "Правильно начали": экс-подопечная Монатика Лида Ли появилась в компании разведенного Пикалова.

Как сообщала Politeka, "Боятся красивых женщин ": "Холостячка" Мишина хвастнула новым образом и вызвала бурные споры о замужестве.

Также Politeka писала, что "Что у них в голове?": Ульянова из "Холостяка" в спортзале хлестко ответила завистникам, видео.