Популярна фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська поділилася рецептами, аби "відійти" після Нового року.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова порадила українцям приготувати кілька корисних та смачних салатів для післяноворічного столу, які замінять олів'є.

По-перше, Марина Боржемська пропонує рецепт салату з курячим філе та мандаринами.

Інгредієнти: куряче філе (300 г), яйця (2 шт.), мандарини (2 шт.), яблука (2 шт.), листя салату, лимонний сік (2 ст.л.), натуральний густий білий йогурт (2 ст.л.).

Помийте та очистіть яблука, наріжте кубиками. Додайте до них лимонний сік. Очистіть мандарини та видаліть шкірку. Дольки розріжте на 3 частини. Наріжте кубиками яйця. Запечіть в духовці або відваріть курячу грудку та теж наріжте. Додайте в миску до яблук приготовані інгредієнти. Заправте салат йогуртом та добре перемішайте. Приготуйте велику тарілку для подачі салату. Покладіть зелень, а зверху – сам салат.

Також зірка "Зважені та щасливі" прпонує приготувати салат з авокадо, томатами та сиром.

Інгредієнти: авокадо (1 шт.), помідори (2 шт.), сир (на ваш вибір: фета, бринза, моцарела – 150 г), часник (2 зубчики), лимонний сік (2 ст.л.), оливкова олія (1 ст.л.), пучок зелені, сіль та спеції (за смаком).

Треба порізати кубиками авокадо, помідори та сир, змішати їх разом з оливковою олією та лимонним соком. Часник дрібно поріжте або вичавіть. Наріжте зелень та додайте до салату спеції. Перемішайте інгредієнти. За бажанням можна урізноманітнити салат додаванням сьомги чи курячого філе.

Третій рецепт від Марини Боржемської — салат із куркою та ананасом:

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.