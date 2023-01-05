Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась рецептами, чтобы "отойти" после Нового года.

В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова посоветовала украинцам приготовить несколько полезных и вкусных салатов для посленовогоднего стола, которые заменят оливье.

Во-первых, Марина Боржемская предлагает рецепт салата с куриным филе и мандаринами.

Ингредиенты: куриное филе (300 г), яйца (2 шт.), мандарины (2 шт.), яблоки (2 шт.), листья салата, лимонный сок (2 ст.л.), натуральный густой белый йогурт (2 ст. .л.).

Вымойте и очистите яблоки, нарежьте кубиками. Добавьте к ним лимонный сок. Очистите мандарины и удалите кожуру. Дольки разрежьте на 3 части. Нарежьте яйца кубиками. Запеките в духовке или отварите куриную грудку и тоже нарежьте. Добавьте в миску к яблокам приготовленные ингредиенты. Заправьте салат йогуртом и хорошо перемешайте. Приготовьте большую тарелку для подачи салата. Положите зелень, а сверху – сам салат.

Также звезда "Зважені та щасливі" предлагает приготовить салат с авокадо, томатами и сыром.

Ингредиенты: авокадо (1 шт.), помидоры (2 шт.), сыр (по вашему выбору: фета, брынза, моцарелла – 150 г), чеснок (2 зубчика), лимонный сок (2 ст.л.), оливковое масло (1 ст.л.), пучок зелени, соль и специи (по вкусу).

Надо порезать кубиками авокадо, помидоры и сыр, смешать их вместе с оливковым маслом и лимонным соком. Чеснок мелко порежьте или выдавите. Нарежьте зелень и добавьте в салат специи. Перемешайте ингредиенты. По желанию можно разнообразить салат добавлением семги или куриного филе.

Третий рецепт от Марины Боржемской – салат с курицей и ананасом:

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.