Відома співачка Злата Огневич показала, як працює з іншими українцями на вулиці заради загального блага.

Учора популярна співачка Злата Огнвіч поділилася відео, на якому показала, як вийшла на збирання завалів із десятками киян. Вона також показала кадри наслідків чергового вибуху у Києві після удару з боку російських окупантів.

Після Злата показала, як згодом спільної роботи довелося влаштовувати перерву та окремо ще працювати під звук повітряної тривоги.

«Під сиренами працюємо далі. Ми просто думали, що двічі на одне місце не прилетить. Напевно…

Невелика пауза. Дивлячись на те, як швидко тане гора сміття на вулиці, я думаю: а чи не були б ми в минулому наші предки мурахами?» – пише Злата.

Судячи з відео, Злата стала пліч-о-пліч з десятками киян і розбирала завали, не шкодуючи сил і часу.

У підписі до публікації Огневич написала: "У компанії неймовірних людей непереможної країни сьогодні забирали завали після ворожих обстрілів Солом'янського району Києва з боку Росії. Серце розривається після побаченого. Приватні будинки, зруйновані вщент.

Хіба ці люди заслуговують на таке? Чи потрібно мільйонний раз повторювати, що я ненавиджу ворога?

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