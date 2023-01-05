Известная певица Злата Огневич показала, как трудится с другими украинцами на улице ради общего блага.

Вчера популярная певица Злата Огнвич поделилась видео, на котором показала, как вышла на уборку завалов с десятками киевлян. Она также показала кадры последствий очередного взрыва в Киеве после удара со стороны российских оккупантов.

После Злата показала, как спустя время общей работы пришлось устраивать перерыв и отдельно еще работать под звук воздушной тревоги.

«Под сиренами работаем дальше. Мы просто думали, что дважды в одно место не прилетит. Наверное…

Небольшая пауза. Смотря на то, как быстро тает гора мусора на улице, я думаю: а не бы ли мы в прошлом наши предки муравьями?» - пишет Злата.

Судя по видео, Злата встала бок о бок с десятками киевлян и разбирала завалы, не жалея сил и времени.

В подписи к публикации Огневич написала: "В компании невероятных людей непобедимой страны сегодня убирали завалы после вражеских обстрелов Соломенского района Киева со стороны россии. Сердце разрывается после увиденного. Частные дома, разрушенные дотла.

Разве эти люди заслуживают такого? Нужно ли миллионный раз повторять, что я ненавижу врага".

Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли появилась в компании разведенного Пикалова.

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