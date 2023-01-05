Так, цього разу популярна виконавиця похвалилася своєю обновкою та зворушила українців. Даша давно і не раз розповідала, наскільки сильно любить тварин, природу та птахів. Також Астаф'єва захоплюється риболовлею і віддає перевагу активному відпочинку замість нудного лежання на пляжі.
Так, цього разу Астаф'єва похвалилася новим будиночком, який тепер подарував її пташкам можливість бути всім разом, а не розділеними по різних клітинах.
«Новий рівень задоволення – клітина для амадинів та їхніх пташок майже на мій зріст. Розділені родичі об'єдналися, бо нефіг було не платити за комуналку» - пожартувала Даша.
Вона також показала, як живеться її пернатим улюбленцям у неї вдома.
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Також артистка почала знімати кулінарне шоу та брати участь у різних проектах.
Одним із знімків із минулого поділився фотограф, який працює з Дашею. Оскільки в 2022 році артистка, як і багато хто, воліла показувати образи з минулого, а не влаштовувати нові фотосесії.
На фото Астаф'єва поставала в одному з улюблених стилів фатальної діви у чорному:.
Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.
Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.
Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон