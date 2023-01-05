Так, в этот раз популярная исполнительница похвасталась своей обновкой и умилила украинцев. Даша давно и не раз рассказывала, насколько сильно любит животных, природу и птиц. Также Астафьева увлекается рыбалкой и предпочитает активный отдых вместо скучного лежания на пляже.
Так, в этот раз Астафьева похвалилась новым домиком, который теперь подарил ее птичкам возможность быть всем вместе, а не разделенными по разных клетках.
«Новый уровень удовольствия – клетка для амадинов и их пташек почти в мой рост. Разделенные родственники объединились, ибо нефиг было не платить за коммуналку» - отшутилась Даша.
Она также показала, как живется ее пернатым любимцам у нее дома.
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Также артистка стала снимать кулинарное шоу и участвовать в различных проектах.
Одним из снимков из прошлого поделился фотограф, работающий с Дашей. Поскольку в 2022 артистка, как и многие, предпочла показывать образы из прошлого, а не устраивать новые фотосессии.
На фото Астафьева представала в одном из любимых стилей роковой дивы в черном:.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.