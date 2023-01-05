Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева показала, как теперь живется ее домашним любимцам с новым подарком.

Так, в этот раз популярная исполнительница похвасталась своей обновкой и умилила украинцев. Даша давно и не раз рассказывала, насколько сильно любит животных, природу и птиц. Также Астафьева увлекается рыбалкой и предпочитает активный отдых вместо скучного лежания на пляже.

Так, в этот раз Астафьева похвалилась новым домиком, который теперь подарил ее птичкам возможность быть всем вместе, а не разделенными по разных клетках.

«Новый уровень удовольствия – клетка для амадинов и их пташек почти в мой рост. Разделенные родственники объединились, ибо нефиг было не платить за коммуналку» - отшутилась Даша.

Она также показала, как живется ее пернатым любимцам у нее дома.

Также артистка стала снимать кулинарное шоу и участвовать в различных проектах.

Одним из снимков из прошлого поделился фотограф, работающий с Дашей. Поскольку в 2022 артистка, как и многие, предпочла показывать образы из прошлого, а не устраивать новые фотосессии.

На фото Астафьева представала в одном из любимых стилей роковой дивы в черном:.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.