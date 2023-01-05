На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати кутю — смак українського Різдва.
"Зізнаюся вам, я ще не встиг цього року перейти на святкування Різдва 25 грудня. Але наступне точно планую відсвяткувати з родиною вже за новим стилем. Кутя готується на святий вечір заздалегідь і ставиться в сіно на покуті - куток, найпочесніше місце у хаті. Традицій багато, в усіх вони різні", — пише Володимир Ярославський.
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
-175 г пшениці
-50г маку
-150г очищених волоських горіхів
-75г лохини сушеної
-75г журавлини сухої
-100г меду
-узвар приблизно 100-150г
Вага приблизна, бо кожен готує за своїм смаком. Замість журавлини та лохини можна узяти родзинки.
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"Пшеницю треба добре промити водою, а потім я варю на повільному вогні у великій кількості підсоленої води, приблизно 45 хвилин. Зернята мають бути готові, м‘якенькі, мені особисто подобається, коли ще трішечки пружні - з легкою твердістю в середині. Відкидаю готову пшеницю на сито. Разом з пшеницею ставлю на маленький вогонь промитий мак, і томлю приблизно 30 хвилин - поки зернята не почнуть показувати білий корінчик", — пояснює зірка "Мастер Шеф".
Далі ставимо мак охолонути, а потім перетираємо його в ступці до стану пасти.
"Раніше, у Бабусі я робив це у глиняній макітрі дерев’яною скалкою/ступкою, з невеликою кількістю рідини, аж поки не заявиться макове молочко. Якщо немає ступки, або бажаєте не витрачати багато часу на це - скористуйтесь блендером. Лохину і журавлину заливаю окропом на хвилинку і потім відкидаю на сито також. Горіхи для кращого смаку підсмажую до рум'яності у духовці. У великій мисці змішую відварену пшеницю, горішки, пасту з маку, ошпарені лохину та журавлину, додаю мед на свій смак і узвар, щоб суміш була соковита та ароматна", — додав Володимир Ярославський.
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