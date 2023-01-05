На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить кутью – вкус украинского Рождества.

"Признаюсь вам, я еще не успел в этом году перейти на празднование Рождества 25 декабря. Но следующее точно планирую отпраздновать с семьей уже по новому стилю. Кутья готовится на святой вечер заранее и ставится в сено в красном уголке, самом почетном месте в доме. Традиций много, у всех они разные", - пишет Владимир Ярославский.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

-175 г пшеницы

-50г мака

-150г очищенных грецких орехов

-75г голубики сушеной

-75г клюквы сухой

-100г меда

-узвар примерно 100-150г

Вес приблизительный, потому что каждый готовит по своему вкусу. Вместо клюквы и голубики можно взять изюм.

"Пшеницу нужно хорошо промыть водой, а потом я варю на медленном огне в большом количестве подсоленной воды, примерно 45 минут. Зерна должны быть готовы, мягкие, мне лично нравится, когда еще немножко упругие - с легкой твердостью в середине. Отбрасываю готовую пшеницу на сито. Вместе с пшеницей ставлю на маленький огонь промытый мак, и томлю примерно 30 минут - пока зерна не начнут показывать белый корешок", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Далее ставим мак остыть, а затем перетираем его в ступке до состояния пасты.

"Раньше, у Бабушки я делал это в глиняной макитре деревянной скалкой/ступкой, с небольшим количеством жидкости, пока не заявится маковое молочко. Если нет ступки, или желаете не тратить много времени на это - воспользуйтесь блендером. Голубику и клюкву заливаю кипятком на минутку и затем откидываю на сито также. Орехи для лучшего вкуса поджариваю до румяности в духовке. В большой миске смешиваю отварную пшеницу, орешки, пасту из мака, ошпаренную голубику и клюкву, добавляю мед на свой вкус и узвар, чтобы смесь была сочная и ароматная", - добавил Владимир Ярославский.

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