Як повідомляє Politeka.net , Катерина Репяхова живе у шлюбі разом зі співаком Віктором Павликом, який зробив її вже четвертою своєю дружиною. Незважаючи на різницю у віці (артист старший за дівчину майже на 30 років), пара запевняє: вони щасливі разом.

Разом із Віктором Павликом Катерина виховує маленького сина Михайла, а також часто вирушає на відпочинок, розповідає про життя в Інстаграм і навіть скандали виставляє напоказ.

Cozy mood in Truskavets - пише Репяхова під кадрами.

У мережі реагують:

«Ви людина-щастя; Супер; Ви Красуня 😍; Чудові фото 😍; Такі фото стильні 😍 Це мама фотограф?🙌; Дуже гарна 😍;

Красуня Катюша😍; Красуня ❤️; Дуже добре 😍; Дуже класне фото 🔥; Курточка така гарна 😍; Сонечко; Яка ви гарна 😍; Така стильна».

Віктор Павлик разом із Катериною Репяховою активно ведуть блоги та розповідають про життя із сином Михайлом. На цей раз Катерина показала, як проходить її відпочинок у Трускавці з близькими.

Там родина вирішила відзначити свята та провести час без тривог. Катріна поділилася особистим кадром, позуючи на тлі витончених будиночків під час прогулянки.

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