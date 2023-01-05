Как сообщает Politeka.net, Катерина Репяхова живет в браке вместе с певцом Виктором Павликом, который сделал ее уже четвертой своей женой. Несмотря на разницу в возрасте (артист старше девушки почти на 30 лет), пара уверяет: они счастливы вместе.
Вместе с Виктором Павликом Катерина растит маленького сына Михаила, а также часто отправляется на отдых, рассказывает о жизни в Инстаграм и даже скандалы выставляет напоказ.
«Cozy mood in Truskavets» - пишет Репяхова под кадрами.
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«Вы человек-счастье❤; Супер; Вы Красавица 😍; Великолепные фото😍; Такие фото стильные 😍 Это мама фотограф?🙌; Очень хорошая😍;
Красавица Катюша😍; Красотуличка ❤️; Очень хорошо 😍; Очень классное фото 🔥; Курточка так хороша 😍; Солнышко; Какая вы красивая😍; Такая стильная».
Виктор Павлик вместе с Катериной Репяховой активно ведут блоги и рассказывают о жизни с сыном Михаилом. В этот раз Катерина показала, как проходит ее отдых в Трускавце с близкими.
Там семья решила отметить праздники и провести время без тревог. Катрина поделилась личным кадром, позируя на фоне изящных домиков во время прогулки.
Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена украинского певца Виктора Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.