Как сообщает Politeka.net, Катерина Репяхова живет в браке вместе с певцом Виктором Павликом, который сделал ее уже четвертой своей женой. Несмотря на разницу в возрасте (артист старше девушки почти на 30 лет), пара уверяет: они счастливы вместе.

Вместе с Виктором Павликом Катерина растит маленького сына Михаила, а также часто отправляется на отдых, рассказывает о жизни в Инстаграм и даже скандалы выставляет напоказ.

«Cozy mood in Truskavets» - пишет Репяхова под кадрами.

В сети реагируют:

«Вы человек-счастье❤; Супер; Вы Красавица 😍; Великолепные фото😍; Такие фото стильные 😍 Это мама фотограф?🙌; Очень хорошая😍;

Красавица Катюша😍; Красотуличка ❤️; Очень хорошо 😍; Очень классное фото 🔥; Курточка так хороша 😍; Солнышко; Какая вы красивая😍; Такая стильная».

Виктор Павлик вместе с Катериной Репяховой активно ведут блоги и рассказывают о жизни с сыном Михаилом. В этот раз Катерина показала, как проходит ее отдых в Трускавце с близкими.

Там семья решила отметить праздники и провести время без тревог. Катрина поделилась личным кадром, позируя на фоне изящных домиков во время прогулки.

Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика засветила фигуру в купальнике.

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