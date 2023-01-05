Популярна українська актриса Ганна Саліванчук щодня показує в Інстаграм, як розважається на відпочинку чи проводить час із дітьми. Артистка зробила перерву від роботи та нових проектів, а також розповіла про складне життя без світла.
Цього разу Ганна звернула увагу на те, як важливо відпочивати у вільний час, аби повністю впасти духом.
Саліванчук похвалилася фігурою у смарагдовому купальнику та зацікавила образом. Як відомо, саліванчук довгий час розповідала, як намагається схуднути та тримати себе у формі після народження другої дитини.
"Маємо жити, любити, творити попри все!" – поділилася Ганна.
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Також Саліванчук відповіла на запитання: що робити вдома, коли немає світла? У артистки поцікавилися про одну з найболючіших тем.
Що робити вдома, коли немає світла з дітьми? Найкращий лайфхак – мати добрих сусідів. Брати пляшечку шампанського та йти до них. Обов'язково у них мають бути діти. Тоді вони зайняті ліхтариками, іграшками, малюванням.
Але якщо чесно, можна грати у багато ігор – ніхто не сидить у гаджетах, вибирати різні розваги. У вас так є більше часу разом, ніж коли є світло», - ділиться Саліванчук.
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Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.