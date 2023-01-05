Популярная украинская актриса Анна Саливанчук каждый день показывает в Инстаграм, как развлекается на отдыхе или проводит время с детьми. Артистка сделала перерыв от работы и новых проектов, а также рассказала о сложной жизни без света.

В этот раз Анна обратила внимание на то, как важно отдыхать в свободное время, чтобы полностью на пасть духом.

Саливанчук похвалилась фигурой в изумрудном купальнике и заинтересовала образом. Как известно, саливанчук долгое время рассказывала, как старается похудеть и держать себя в форме после рождения второго ребенка.

"Должны жить, любить, творить несмотря ни на что!" - поделилась Анна.

Также Саливанчук ответила на вопрос: что делать дома, когда нет света? У артистки поинтересовались об одной из самых наболевших тем.

«Что делать дома, когда нет света с детьми? Самый лучший лайфхак – иметь хороших соседей. Брать бутылочку шампанского и идти к ним. Обязательно у них также должны быть дети. Тогда они сами заняты фонариками, игрушками, рисованием.

Но если честно, можно играть во многие игры – никто не сидит в гаджетах, выбирать различные развлечения. У вас так есть больше времени вместе, чем когда есть свет» - делится Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.