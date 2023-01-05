Популярная украинская актриса Анна Саливанчук каждый день показывает в Инстаграм, как развлекается на отдыхе или проводит время с детьми. Артистка сделала перерыв от работы и новых проектов, а также рассказала о сложной жизни без света.
В этот раз Анна обратила внимание на то, как важно отдыхать в свободное время, чтобы полностью на пасть духом.
Саливанчук похвалилась фигурой в изумрудном купальнике и заинтересовала образом. Как известно, саливанчук долгое время рассказывала, как старается похудеть и держать себя в форме после рождения второго ребенка.
"Должны жить, любить, творить несмотря ни на что!" - поделилась Анна.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Как хватает совести": Кухар из "Танців з зірками" показала развлечения с детьми и взбесила украинцев
Ему было всего 20 лет: известно о трагических последствиях удара по центру города
Украинцы будут становиться на военный учет по новым правилам: коснется также и женщин
Болезнь Кравец из "Квартал 95" начала прогресировать, актриса сделала признание: "Я не могу справиться..."
Также Саливанчук ответила на вопрос: что делать дома, когда нет света? У артистки поинтересовались об одной из самых наболевших тем.
«Что делать дома, когда нет света с детьми? Самый лучший лайфхак – иметь хороших соседей. Брать бутылочку шампанского и идти к ним. Обязательно у них также должны быть дети. Тогда они сами заняты фонариками, игрушками, рисованием.
Но если честно, можно играть во многие игры – никто не сидит в гаджетах, выбирать различные развлечения. У вас так есть больше времени вместе, чем когда есть свет» - делится Саливанчук.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.