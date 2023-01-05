Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - відома українська блогерка, екс-модель та переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливаком. Після розставання з головним героєм романтичного реаліті-шоу Анна лише за кілька місяців почала розповідати про своє життя.

З того часу Богдан вирішила жити сама, залишила їх спільного вихованця собі і почала часто показувати в мережі, як тепер живе. І хоча кілька разів Ганна з'являлася на кадрах у Михайла, сама вона почала активно подорожувати, ділитися кадрами у мережі та дивувати розповідями про відпочинок.

На нових фото вона позувала на черговому відпочинку, куди вирушила нещодавно.

"Весна в Буковелі, а я приїхала на лижі... А хтось літає", - написала Богдан.

Схоже, зустрічала вже цей Новий рік Анна лише серед найближчих, родичів, батьків. Щоб згадати минулі дні, також екс-модель показала рідкісний кадр з минулого.

Зараз же Богдан вражає підтягнутою фігурою в червоному міні через роки і добре поводиться у формі.

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