Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, экс-модель и победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако. После расставания с главным героем романтичного реалити-шоу Анна только спустя несколько месяцев начала рассказывать о своей жизни.

С тех пор Богдан решила жить одна, оставила их общего питомца себе и начала часто показывать в сети, как теперь живет. И хотя несколько раз Анна появлялась на кадрах у Михаила, сама она начала активно путешествовать, делиться кадрами в сети и удивлять рассказами об отдыхе.

На новых фото она позировала на очередном отдыхе, куда отправилась совсем недавно.

"Весна в Буковеле, а я приехала на лыжи... А кто-то летает" - написала Богдан.

Похоже, встречала уже этот Новый год Анна только в кругу самых близких, родственников, родителей. Чтобы вспомнить былые деньки, также экс-модель показала редкий кадр из прошлого.

Сейчас же Богдан поражает подтянутой фигурой в красном мини спустя годы и хорошо держит себя в форме.

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