Відома співачка Надя Дорофєєва поділилася на нових кадрах в Інстаграм, чим радуватиме українців у новому році.

На цей раз популярна виконавиця показала невеликий уривок зі своєю композицією, яка привернула нещодавно багато уваги коментаторів. Як правило, творчість Наді після розпаду гурту "Час та Скло" отримує багато уваги.

«Чекаю на концерти ♥️» - написала Надя, привертаючи увагу не лише до свого образу, а й до нових композицій. Перейшовши українською мовою, артистка встигла записати цілий альбом і поступово інтригує новими композиціями з нього.

Наприклад, нещодавно вона заспівала з новим коханим після розлучення та отримала багато реакцій.

«Твої пісні українською найкращі❤; коли ти її співаєш сльози на очах 🥹💔; непогано, стає все краще та краще; Я б хотіла поїхати до Тернополя 💔; як називається ця пісня?

Емммм! Неймовірно! Ваші пісні українською просто 🔥 є щось більше, є якісь посил та глибина! Ви молодець!; А як ми чекаємо 😍; У такому репертуарі дуже подобається бачити».

Минулого року артистка розійшлася з чоловіком Володимиром Дантесом через десять років стосунків, після чого почала стосунки з другом сім'ї – Мішею Кацуріним. "Заміну партнерами" в мережі обговорюють досі, а сама артистка в мережі наголошує лише на своїй кар'єрі та нових піснях.

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