В этот раз популярная исполнительница показала небольшой отрывок со своей композицией, которая привлекла недавно много внимание комментаторов. Как правило, творчество Нади после распада группы "Время и Стекло" получает много внимания.
«Жду вас на концертах ♥️» - написала Надя, привлекая внимание не только к своему образу, но и к новым композициям. Перейдя на украинский язык, артистка успела записать целый альбом и постепенно интригует новыми композициями из него.
К примеру, недавно она спела с новым возлюбленным после развода и получила много реакций.
«Твои песни на украинском лучшие❤; когда ты ее поешь слезы на глазах🥹💔; неплохо, становится все лучше и лучше; Я бы хотела поехать в Тернополь 💔; как называется эта песня?
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Эмммм! Невероятно! Ваши песни на украинском просто 🔥 есть что-то большее, есть какие-то посыл и глубина! Вы молодец!; А как мы ждем 😍; В таком репертуаре очень нравится видеть».
В прошлом году артистка разошлась с мужем Владимиром Дантесом спустя десять лет отношений, после чего начала отношения с другом семьи - Мишей Кацуриным. "Замену партнерами" в сети обсуждают до сих пор, а сама артистка в сети делает акцент только на своей карьере и новых песнях.
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