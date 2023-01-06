Український співак Віктор Павлик , його дружина Катерина Репяхова та півторарічний син Михайло поїхали відпочити на різдвяні канікули до Трускавця. І вже діляться милими фото та відео. Цього разу вона розмістила у Instagram відео, в якому знято під час танцю з ним.

У відео Віктор Павлик та його дружина Катерина Репяхова танцюють під виконання наживо оркестру, одягненого у національні українські костюми. Віктор Франкович кружляв кохану, а наприкінці танцю взяв її на руки. Поки подружжя танцювало, поруч бігав і посміхався їхній маленький син Мишко.

"Несподівана імпровізація. Чоловік запросив на танець", - підписала відео Катерина Репяхова .

У коментарях користувачі мережі написали хвалебні повідомлення для пари і зазначили, що їх дуже сильно зворушив танець подружжя: "Різниця у віці дійсно не має значення.. але чорт. виглядайте щасливо і по-справжньому", "Вийшло супер, емоції на цьому відео у вас обох такі щирі)) кінцівка взагалі вразила", "Які ви красиві, дивлюся на вас і бачу, як ви щиро любите один одного".

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