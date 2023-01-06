Украинский певец Виктор Павлик, его жена Екатерина Репяхова и полуторагодовалый сын Михаил поехали отдохнуть на рождественские каникулы в Трускавец. И уже делятся милыми фото и видео. В этот раз она разместила в Instagram видео, в котором запечатлена во время танца с ним.

В видео Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова танцуют под исполнение вживую оркестра, одетого в национальные украинские костюмы. Виктор Франкович кружил любимую, а в конце танца взял ее на руки. Пока супруги танцевали, рядом бегал и улыбался их маленький сын Миша.

"Неожиданная импровизация. Муж пригласил на танец", — подписала видео Екатерина Репяхова.

В комментариях пользователи сети написали хвалебные сообщения для пары и отметили, что их очень сильно умилил танец супругов: "Разница в возрасте действительно не имеет значения.. но черт.. выглядите счастливо и по-настоящему", "Получилось супер, эмоции на этом видео у вас обоих такие искренние)) концовка вообще поразила", "Какие вы красивые, смотрю на вас и вижу как вы искренне любите друг друга".

Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

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