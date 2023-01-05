Цього разу на своїй сторінці в Instagram актор розповів, чи буде другий сезон серіалу «Спіймати Кайдаша».

"Скажу відверто, саме це запитання я чув найбільшу кількість разів у своєму житті! А ще, стало доброю традицією: канал СТБ показує «Кайдашів» і у мене завалений директ повідомленнями. Звісно, мені, кажу від імені усієї знімальної групи, безмежно приємно чути від вас всі ці слова… Мене дивують фанати нашого серіалу кількістю переглядів… З 2020 року, коли тільки вийшов серіал, мені попадались люди котрі його подивились одразу двічі… Визнаю, мене це тоді вражало! Проходив час… чув, що дехто подивився «Кайдашів» вже вп’яте, і це не тільки моя Мама)", — пише Тарас Цимбалюк.

Артист зізнається, що після чергового показу серіалу по ТВ фанати його просто «порвали»: дехто вже 20 раз передивляються.

"Ось це так народна любов… що тут ще додати! Звісно, це приємно. Вкотре хочу подякувати групі і Наталочці Ворожбит. А ще, своїм нереально талановитим колегам, котрі опинились макимально на своїх місцях, - Дякуюююююю! Тепер найголовніше : «Чи буде продовження?» - я реально чую це питання кілька разів на тиждень…) І знаєте, якщо раніше відповідь зводилась до практично чіткого «НІ», то зараз - все може бути. Звичайно, хочеться вірити у продовження такого народного, нашого Українського серіалу! Дякуємо за любов до «Кайдашів»!", — додав Цимбалюк.

Розлучившись зі своєю другою дружиною Антоніною, Тарас Цимбалюк видалив зі своєї сторінки в соцмережі їхні спільні фото.

Вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.