В этот раз на своей странице в Instagram актер рассказал, будет ли второй сезон сериала «Поймать Кайдаша».

"Скажу откровенно, именно этот вопрос я слышал наибольшее количество раз в своей жизни! А еще, стало доброй традицией: канал СТБ показывает «Кайдашей» и у меня завален директ сообщениями. Конечно, мне, говорю от имени всей съемочной группы, безгранично приятно слышать от вас все эти слова… Меня удивляют фанаты нашего сериала количеством просмотров… С 2020 года, когда только вышел сериал, мне попадались люди, которые его посмотрели сразу дважды… Признаю, меня это тогда поражало! в пятый раз, и это не только моя Мама)", — пишет Тарас Цымбалюк.

Артист признается, что после очередного показа сериала по ТВ фанаты его просто «порвали»: некоторые уже 20 раз пересматривают.

«Вот это так народная любовь… что тут еще добавить! Конечно, это приятно. Еще раз хочу поблагодарить группу и Наталочку Ворожбит. А еще, своих нереально талантливых коллег, оказавшихся максимально на своих местах, - Спасибо! Теперь самое главное: «Будет ли продолжение?» – я реально слышу этот вопрос несколько раз в неделю…) И знаете, если раньше ответ сводился к практически четкому «НЕТ», то сейчас – все может быть. Конечно, хочется верить в продолжение такого народного нашего Украинского сериала! Спасибо за любовь к «Кайдашам»!», — добавил Цымбалюк.

Расставшись со своей второй женой Антониной, Тарас Цымбалюк удалил со своей страницы в соцсети их совместные фото.

Уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.