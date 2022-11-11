Йдеться про Тараса Цимбалюка, пише Politeka.net.
Про нього Валерія головному герою "Холостяка" Алексу Топольському розповіла на першій вечірці.
На своїй сторінці в Instagram дівчина зізналася: «Дуже люблю Тараса як друга. Він неймовірна людина».
На думку про те, що вони чудово виглядають разом, Валерій відповіла, що вони з Тарасом «і окремо дві яскраві особистості».
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Учасниця 12 сезону шоу «Холостяк» розповіла, що вони з Цимбалюком познайомилися на зйомках українського серіалу та перебували у романтичних стосунках три роки.
За цей час вони багато разів розходилися, потім знову вирішували бути разом, поки остаточно не зрозуміли, що їм не судилося бути парою.
Нагадаємо, у липні 2021-го року актор одружився з дівчиною на ім'я Тіна Антоненко. Пара уклала шлюб третього липня, у третю річницю їхніх стосунків.
Про новий статус Тіна повідомляла на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши фото, на якому вони позують на тлі гір у халатах із написом «містер та місіс Цимбалюк».
Однак цей шлюб виявився недовговченим.
"Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після прекрасних чотирьох років разом так буває: щоб залишатися щасливими, маємо вибирати окремі дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя триває", - повідомив Цимбалюк лише через рік після весілля.
Примітно, що його перший шлюб також недовго проіснував. З однокурсницею Ангеліною вони зустрічалися два роки, а потім одружилися. За словами Тараса, пропозиції руки та серця не було – все склалося само собою, під впливом родичів.
"Ангеліна з мамою жили у квартирі, яку здали без ремонту і вони не робили там ремонт і два роки там жили. Я пам'ятаю, що зробив їм повністю ремонт, і тут приїхала її бабуся і каже: "Ну, Тарасе, ти вже тут ремонт зробив". І моя мама каже: "Чого ти собі квартиру не купив? Навіщо чужим людям ремонт зробив? Вже одружись тоді".
Але вже за півтора року Тарас ухвалив рішення про розлучення.
"Я зрозумів, що я взагалі не нагулявся, це не моя людина і ми, мабуть, поквапилися", - казав Тарас.
Нагадаємо, вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.
Також Politeka повідомляла, що Цимбалюк з "Кріпосної" назвав українку, в якій розчарувався.
Крім того, Politeka писала, що Цимбалюк розкрив, чому українські актори поголовно грають у російському "милі".