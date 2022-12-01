Так, відомо, що Цимбалюк має новий роман.

Ім'я своєї обраниці артист не розкриває, але ЗМІ припускають, що це засновниця одного з київських рибних ресторанів та бренду одягу Світлана Готочкіна.

Днями Цимбалюк навіть опублікував фото поцілую я з незнайомкою. Примітно, що знімок з'явився того дня, коли екс-дружина Тараса відзначала день народження.

«

Цей рік видався для мене доволі складним. Ще влітку я втратила родину, що будувала, втратила роботу, в мою країну відбулося повномасштабне вторгнення, моє рідне місто пережило та продовжує переживати найбільше за масштабами горе цієї війни, мої рідні назавжди травмовані пеклом Маріуполя, я сягнула емоційного та фінансового дна, від якого довелося самотужки відштовхнутись…», - писала Антоніна на своїй сторінці у Facebook у день свого 31-річчя.

Тим часом, користувачі соцмереж помітили, що всі її фото видалені зі сторінки Тараса Цимбалюка в Instagram. Не залишилося ні весільних знімків, ні фото, зроблених під час їхнього відпочинку на Балі.

Зазначимо, що пара зустрічалася три роки і рік була одружена.

«Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після прекрасних чотирьох років разом так буває: щоб залишатися щасливими, мусимо обирати окремі дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя продовжується", - писав у липні Цимбалюк, повідомляючи про розлучення з Тіною.

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