Українська актриса Анна Кошмал продемонструвала спокусливий образ, який створили прості, але модні речі. Також на увагу заслуговує підтягнута фігура знаменитої артистки, яку вона відточує йогою і правильним харчуванням.

Вона влаштувала собі спокусливу фотосесію у міні-спідниці. Знімками вона поділилася на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз .

Анна Кошмал похвалилася стрункою фігурою та гарними ніжками в коротенькій рожевій спідниці. Також "родзинкою" образу стало глибоке декольте, яке Кошмал вирішила не прикривати і коротке пошиття кофтини. Доповнила вона "цибулю" туфлями чорного кольору на високих підборах, а також розпустила хвилясті локони. Вийшов образ ляльки Барбі.

Ця смілива фотосесія була зроблена ще 2021 року. Ганна Кошмал зізналася, що виставила знімки, адже їй хотілося трохи понастільгувати за мирними часами.

Варто зазначити, що Анна Кошмал почала зніматися у кіно у 2011 році. Популярність актрисі принесла роль Жені у серіалі "Свати".

У 2017 році Кошмал вийшла заміж. Актриса не афішує ім'я чоловіка та батька своєї дитини. Він не медійна особистість. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Кошмал виїжджала з Києва до Львова, а у червні знову повернулася до столиці.

Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення Росії.

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