Украинская актриса Анна Кошмал продемонстрировала соблазнительный образ, который составили простые, но модные вещи. Также внимания заслуживает подтянутая фигура знаменитой артистки, которую она оттачивает йогой и правильным питанием.

Она устроила себе соблазнительную фотосессию в мини-юбке. Снимками она поделилась на своей странице в Инстаграм-Сториз.

Анна Кошмал похвасталась стройной фигурой и красивыми ножками в коротенькой розовой юбке. Также "изюминкой" образа стало глубокое декольте, которое Кошмал решила не прикрывать и короткий пошив кофточки. Дополнила она "лук" туфлями черного цвета на высоком каблуке, а также распустила волнистые локоны. Получился образ куклы Барби.

Эта смелая фотосессия была сделана еще в 2021 году. Анна Кошмал призналась, что выставила снимки, ведь ей хотелось немного понастольгировать за мирными временами.

Стоит отметить, что Анна Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он не медийная личность. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.