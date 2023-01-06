Відомий кухар, незмінний суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво вирішив поділитись у мережі цікавими кадрами. Ще недавно він показував, як пройшли його робочі будні, які смакоти він відвозив дітям допомоги із спеціальними наборами.

Цього разу він показав на кількох кадрах у Сторі, як насправді пройшли його святкові дні. Вдалині від камер, зайвої уваги і в гармонії з собою.

За словами Ектора, важливо свята проводити з сім'єю, спілкуватися та радувати одне одного. Позуючи в кадрі з оберемком мандарин, він написав:

«Як минули мої новорічні вихідні. Ну гаразд, це було ось так. Моя головна традиція на свята – відпочивати у цей час із близькими» - пише кухар.

Також на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар показав, як приготувати тартар із оселедцем.

"Шукаєте нові та незвичайні рецепти з оселедцем до святкового столу? Рекомендую спробувати дуже смачний і простий варіант популярного тартару з… так, з оселедцем!", - радить Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.