Известный повар, неизменный судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво решил поделиться в сети интересными кадрами. Еще недавно он показывал, как прошли его рабочие будни, какие вкусности он отвозил детям помощи со специальными наборами.

В этот раз он показал на нескольких кадрах в Стори, как прошли его праздничные дни на самом деле. Вдали от камер, лишнего внимания и в гармонии с собой.

По словам Эктора, важно праздники проводить с семьей, общаться и радовать друг друга. Позируя в кадре с охапкой мандарин, он написал:

«Как прошли мои новогодние выходные. Ну хорошо, это было вот так. Моя главная традиция на праздники – отдыхать в это время с близкими» - пишет повар.

Также на своей странице в Instagram звездный шеф-повар показал, как приготовить тартар с селедкой.

"Ищете новые и необычные рецепты с селедкой к праздничному столу? Рекомендую попробовать очень вкусный и простой вариант популярного тартара с… да, с селедкой!", — советует Эктор Хименес-Браво.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.