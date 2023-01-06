Известный повар, неизменный судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво решил поделиться в сети интересными кадрами. Еще недавно он показывал, как прошли его рабочие будни, какие вкусности он отвозил детям помощи со специальными наборами.
В этот раз он показал на нескольких кадрах в Стори, как прошли его праздничные дни на самом деле. Вдали от камер, лишнего внимания и в гармонии с собой.
По словам Эктора, важно праздники проводить с семьей, общаться и радовать друг друга. Позируя в кадре с охапкой мандарин, он написал:
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«Как прошли мои новогодние выходные. Ну хорошо, это было вот так. Моя главная традиция на праздники – отдыхать в это время с близкими» - пишет повар.
Также на своей странице в Instagram звездный шеф-повар показал, как приготовить тартар с селедкой.
"Ищете новые и необычные рецепты с селедкой к праздничному столу? Рекомендую попробовать очень вкусный и простой вариант популярного тартара с… да, с селедкой!", — советует Эктор Хименес-Браво.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.