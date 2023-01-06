Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук відповіла на запитання, які цікавили українців.

Популярна українська актриса театру та кіно Ганна Саліванчук показує в Інстаграм багато цікавого. Також вона любить розповісти про себе, поділитися фото з дітьми та похвалитися успіхами у схудненні.

Цього разу Ганна вирішила відповісти на найпопулярніші запитання українців та українок, які їх цікавили у мережі:

«Чому чоловік не поїхав із вами?» – поцікавилися у зірки після того, як вона поїхала на черговий відпочинок із синами, але так і не показала обличчя чоловіка навіть на свята.

«У новорічну ніч був зі мною, а потім поїхав до Києва на роботу» – розповіла Саліванчук.

Також вона відповіла, як надихатись у важкий для багатьох українців час: «Мене надихають діти та бажання до життя».

Також Ганна звернула увагу на те, як важливо відпочивати у вільний час, аби повністю впасти духом.

Саліванчук похвалилася фігурою у смарагдовому купальнику та зацікавила образом. Як відомо, саліванчук довгий час розповідала, як намагається схуднути та тримати себе у формі після народження другої дитини.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.