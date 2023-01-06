Актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук ответил на вопросы, которые интересовали украинцев.

Популярная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук показывает в Инстаграм много интересного. Также она любит рассказать о себе, поделиться фото с детьми и похвалиться успехами в похудении.

В этот раз Анна решила ответить на самые популярные вопросы украинцев и украинок, которые их интересовали в сети:

«Почему муж не поехал с вами?» - поинтересовались у звезды после того, как она уехала на очередной отдых с сыновьями, но так и не показала лицо мужа даже на праздники.

«В новогоднюю ночь был со мной, а потом уехал в Киев на работу» - рассказала Саливанчук.

Также она ответила, как вдохновляться в тяжелое для многих украинцев время: «Меня вдохновляют дети и желание к жизни».

Также Анна обратила внимание на то, как важно отдыхать в свободное время, чтобы полностью на пасть духом.

Саливанчук похвалилась фигурой в изумрудном купальнике и заинтересовала образом. Как известно, саливанчук долгое время рассказывала, как старается похудеть и держать себя в форме после рождения второго ребенка.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.