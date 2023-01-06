Популярна українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото у новому образі, і повідомила новину, що йде з соцмереж.

Як видно, Alyona Alyona з'явилася на знімку в новому образі і вразила результатами схуднення, яким зайнялася деякий час тому. Перед камерою вона з'явилася в леопардовому вбранні – штанах, короткому топі та накидці. Її волосся зібране в два кумедні пучки, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.

У підписі до публікації реперша написала: "На кілька тижнів я хочу видалити Інстаграм з телефону і не реагувати на повідомлення, не сидіти у діректі, не проводити якісь години у Тік Тоці, а просто створювати музику без соцмереж. Хотілося б, звичайно, влаштувати таке на декілька місяців, але це не варіант, оскільки я обрала життя артиста, яке включає в себе ведення блогу. Але інколи хочеться тиші і спокою. Я вирішила, що на рік буду брати декілька пауз для себе. Можливо, на місяць для того, щоб перевести дух, відпочити від соцмереж, набратися нових сил і продовжувати вести діалог з підписниками та слухачами. Я писала допис про токсичну продуктивність, вона стосується і роботи в соціальних мережах. Не хочеться бути токсичною, хочеться випромінювати любов і добро. Обіцяю, що трохи відпочину, зроблю нову музику і прийду з новими силами розгрібати дірект".

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