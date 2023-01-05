Відома балерина Катерина Кухар поділилася кадрами із зимового відпочинку з дітьми та нарвалася на критику.

Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців із зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася незвичайним відео, на якому показала зимові розваги з дітьми.

Схоже, Катя вирушила на гірськолижний курорт з дітьми, де всі вони разом каталися на снігоходах і милувалися приголомшливими засніженими просторами. Перед камерою балерина, її син та донька з'явилися у відповідному спорядженні з теплими комбінезонами, шоломами та окулярами. Зважаючи на кадри, сімейство весело проводило час на курорті.

У підписі до публікації Кухар написала: "Шукали з Настею Санта Клауса, щоб передати йому найголовніше бажання всіх українців! Спойлер: нам удалося залишити в чарівних слідах для нього листа".

У коментарях балерина отримала критику за це відео і не тільки, щоправда, знайшлися й ті, хто став на її захист:

"І сильні патріоти стали, і всі українською перейшли. А що заважало до війни? Усі це розуміють. Не думайте, що потім усі приїдуть та перефарбуються".

"Як вистачає розуму та совісті відпочивати, гуляти, коли в країні війна, ще й хизуватися цим інтернетом?".

"А ви перестали жити? Усі намагаються відволікатися від війни, вийдіть на Оболонську набережну".

"Якщо людині ніхто не заздрить, її ніхто не критикує!"

"Наші хлопці щодня борються на фронті і дуже просять жити! Жити в країні, поза нею, набиратися сил, працювати, тому що нам необхідні сили, щоб потім відбудовувати країну! Розпалювати ворожнечу серед своїх же – взагалі не ок. У кожного свій вибір Як продовжувати жити і неправильної поведінки тут немає!

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