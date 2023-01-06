Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото в новом образе, и сообщила новость, что уходит из соцсетей.

Как видно, Alyona Alyona появилась на снимке в совершенно новом образе и поразила результатами похудения, которым занялась некоторое время назад. Перед камерой она появилась в леопардовом наряде – брюках, коротком топе и накидке. Ее волосы собраны в два забавных пучки, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.

В подписи к публикации рэперша написала: "На несколько недель я хочу удалить Инстаграм с телефона и не реагировать на сообщения, не сидеть в директе, не проводить какие-то часы в тик-токе, а просто создавать музыку без соцсетей. Хотелось бы, конечно, устроить такое на несколько месяцев, но это не вариант, поскольку я выбрала жизнь артиста, включающего в себя ведение блога. Но иногда хочется тишины и покоя. Я решила, что в год буду брать несколько пауз для себя. Возможно, на месяц для того чтобы перевести дух, отдохнуть от соцсетей, набраться новых сил и продолжать вести диалог с подписчиками и слушателями. Я писала сообщение о токсичной продуктивности, оно касается и работы в социальных сетях. Не хочется быть токсичными, хочется излучать любовь и добро. Обещаю, что немного отдохну, сделаю новую музыку и приду с новыми силами разгребать директ".

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