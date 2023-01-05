На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що її двічі за рік надовго відправляли в бан за жорстку правду про війну рф проти України.

"Дорогі мої друзі! Не мала змоги привітати Вас з Новим 2023 роком, та Різдвом Христовим… Бо два рази за рік була в бані то пів року, то три місяці через атаку з божевільної країни…. Політика інстаграм дуже цікава, і навіть вже реагує просто на свиню, думаючи, що я ображаю сусідів😂😂😂 Мої думки Ви знаєте і більш розкрито зараз я спілкуюсь в ФБ! Хоча поки теж там в бані, але то перший раз незважаючи, що весь рік я висловлювали думки так як відчувала!", — пише Анастасія Приходько.

Співачка додала, що тепер буде більш стриманою в своїх заявах.

"Тут я буду давати більш сімейний контент, роботу, та всяку Уйню , пташки, дерева , озера …. Бо така тут політика! Головне щоб не втрачати Вас, я буду більш стриманою але, я знайду спосіб, щоб Ви розуміли мене по натякам))) Я дякую Всім хто поруч, хто в мене є, і хто мене підтримує))) Все ми пройдемо і обов’язково перемога буде за нами! Слава Україні!!!💙💛", — наголосила Приходько.

Нагадаємо, що суддя "Співають всі" Анастасія Приходько показала рідкісне фото сина, що підріс.

Як повідомляла Politeka, Приходько, що запанікувала під час війни, показала, як підготувалася до зими.

Також Politeka писала, що Приходько знову пройшлася по Лободі, згадавши старі образи.