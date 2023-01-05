Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася відео, на якому показала, як вийшла на збирання завалів із десятками киян.

Так, на відео можна побачити жахливі кадри наслідків чергового вибуху в столику від рук російських окупантів. Судячи з відео, Злата стала пліч-о-пліч з десятками киян і розбирала завали, не шкодуючи сил і часу. За словами артистки, вона була вражена масштабами руйнувань і ще більше зненавиділа окупантів. При цьому артистку захопили згуртованість людей під час прибирання.

У підписі до публікації Огневич написала: "У компанії неймовірних людей непереможної країни сьогодні прибирали завали після ворожого обстрілу Солом’янського району Києва зі сторони рф. Серце розривається після побаченого. Приватні будинки, розвалені вщент. Пральні машинки, іграшки, вікна, посуд, картини - все це в один момент перетворилося на сміття. Хіба ці люди заслуговують на таке? Та чи потрібно мільйонний раз повторювати, що я ненавиджу ворога. Але наші люди— це щось надзвичайне! За 2 години ми, немов мурахи, розібрали гори завалів. Дякую вам! Разом ми непереможна сила. Світло переможе темряву! Інакше ніяк!".

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