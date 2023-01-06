Як пише Politeka.net, Микита Добринін – відомий український телеведучий, який був головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла учасниця Даша Квіткова, після чого пара одружилася за деякий час. Позаторік у пари народився первісток - син Лев. Даша після пологів почала активно худнути, щоб повернути свою допологову фігуру, адже набрала за час вагітності дуже багато. Не забуває Квіткова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
А цього разу Даша вирішила поговорити з фанатами.
"Поки що я не за кермом", - написала дружина Добриніна, пропонуючи ставити запитання.
"Фігура у вас крута. Але чому постійно оголені?" - запитав фанат.
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"Півтора року була одягнена, тепер хочу бути оголеною", - написала у відповідь Квіткова і поділилася фотографією в купальнику, де продемонструвала, як їй вдалося скинути за цей час.
Нагадаємо, Квіткова з "Холостяка" приміряла два образи та поставила шанувальників перед складним вибором
Також Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Добриніна чесно зізналася, скільки вдалося скинути після пологів.
А ще Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" у вузькому боді схвилювала вигинами тіла в новій фотосесії.