Як пише Politeka.net, Микита Добринін – відомий український телеведучий, який був головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла учасниця Даша Квіткова, після чого пара одружилася за деякий час. Позаторік у пари народився первісток - син Лев. Даша після пологів почала активно худнути, щоб повернути свою допологову фігуру, адже набрала за час вагітності дуже багато. Не забуває Квіткова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Даша вирішила поговорити з фанатами.

"Поки що я не за кермом", - написала дружина Добриніна, пропонуючи ставити запитання.

"Фігура у вас крута. Але чому постійно оголені?" - запитав фанат.

"Півтора року була одягнена, тепер хочу бути оголеною", - написала у відповідь Квіткова і поділилася фотографією в купальнику, де продемонструвала, як їй вдалося скинути за цей час.

Нагадаємо, Квіткова з "Холостяка" приміряла два образи та поставила шанувальників перед складним вибором

Також Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Добриніна чесно зізналася, скільки вдалося скинути після пологів.

А ще Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" у вузькому боді схвилювала вигинами тіла в новій фотосесії.



