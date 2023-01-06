Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - известный украинский телеведущий, который был главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила участница Даша Квиткова, после чего пара поженилась через некоторое время. Уже в позапрошлом году у пары родился первенец - сын Лев. Даша после родов начала активно худеть, чтобы вернуть свою дородовую фигуру, ведь набрала за время беременности очень много. Не забывает Квиткова и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз Даша решила поболтать с фанатами.

"Пока яя не за рулем", - написала жена Добрынина, предлагая задавать вопросы.

"Фигура у вас крутая. Но почему постоянно оголенные?", - спросил фанат.

"Полтора года была одетая, теперь хочу походить оголенная", - написала в ответ Квиткова и поделилась фотографией в купальнике, где продемонстрировала, как ей удалось сбросить за это время.

Напомним, Квиткова из "Холостяка" примеряла два образа и поставила поклонников перед сложным выбором

Также Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина честно призналась, сколько удалось сбросить после родов

А еще Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" в узком боди взбудоражила изгибами тела в новой фотосессии



