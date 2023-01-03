Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая участвовала в шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Там девушка победила, после чего расписалась с Никитой, а недавно родила сына. Не забывает Квиткова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Даша обратилась к фанаткам, которые ее критикуют.
"Девушки, нас больше не смогут обижать, давайте поддерживать друг друга", - написала звезда в видео и показала примеры негативных комментариев.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"А природные возрастные изменения уже совсем запрещены?)) комментаторам бы сравнить свои фото старые с нынешними. Ну даже смешно. Было бы круто конечно с 18 лет на лице не взрослеть, но пока фантастика";
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"хахаха, обожаю".
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