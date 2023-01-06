Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала цілу серію знімків, зроблених на весіллі цієї парочки.

Як видно, на фотографіях Ганна та Олександр знято в цікавій локації біля води, вони обіймаються і ніжаються, насолоджуючись один одним. Перед камерою наречена з'явилася у короткій білій сукні з відкритим декольте, а зверху чоловік накинув на неї свій піджак. Вони виглядають щасливими та закоханими.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Найкращий день мого життя. А стільки ще неопублікованих фотографій". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати знімки молодят:

"Які ви гарні".

"Гарні".

"А як ви познайомилися?"

"Ви так підходите один одному".

"Любимо вас".

"Ви неймовірні, ви дуже гарні".

"Які класні та красиві".

"Дуже красиві".

"Прекрасні".

"Ви така гарна пара".

"Дуже красива та злагоджена пара обожнюю вас".

"Гарна пара".

"Які класні".

"Дуже красиві та щирі".

"Будьте щасливі".

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