Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила целую серию снимков, которые были сделаны на свадьбе этой парочки.

Как видно, на фотографиях Анна и Александр запечатлены в интересной локации у воды, они обнимаются и нежатся, наслаждаясь друг другом. Перед камерой невеста появилась в коротком белом платье с открытым декольте, а сверху муж накинул на нее свой пиджак. Они выглядят счастливыми и влюбленными.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Лучший день моей жизни. А столько еще неопубликованных фотографий". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать снимки молодоженов:

"Какие вы красивые".

"Красивые".

"А как вы познакомились?".

"Вы так подходите друг другу".

"Любим вас".

"Вы невероятны, вы очень красивы".

"Какие классные и красивые".

"Очень красивые".

"Прекрасные".

"Вы такая красивая пара".

"Очень красивая и слаженная пара обожаю вас".

"Красивая пара".

"Какие классные".

"Очень красивые и искренние".

"Будьте счастливы".

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