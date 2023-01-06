Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила целую серию снимков, которые были сделаны на свадьбе этой парочки.
Как видно, на фотографиях Анна и Александр запечатлены в интересной локации у воды, они обнимаются и нежатся, наслаждаясь друг другом. Перед камерой невеста появилась в коротком белом платье с открытым декольте, а сверху муж накинул на нее свой пиджак. Они выглядят счастливыми и влюбленными.
В подписи к публикации Тринчер написала: "Лучший день моей жизни. А столько еще неопубликованных фотографий". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать снимки молодоженов:
"Какие вы красивые".
"Красивые".
"А как вы познакомились?".
"Вы так подходите друг другу".
"Любим вас".
"Вы невероятны, вы очень красивы".
"Какие классные и красивые".
"Очень красивые".
"Прекрасные".
"Вы такая красивая пара".
"Очень красивая и слаженная пара обожаю вас".
"Красивая пара".
"Какие классные".
"Очень красивые и искренние".
"Будьте счастливы".
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