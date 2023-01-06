Українська актриса, переможниця "Танців з зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала, що упорядковує її вранці.

Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина розповіла про свій ранковий ритуал, який тримає її у формі після пробудження. Вона неодноразово вже розповідала у тому, що робить після сну - займається йогою, приймає душ, п'є теплу воду.

Але перед цим усім Мішина робить вакуум і наполягає на його користі.

"Доброго ранку... Якщо тільки вчитеся підключати м'язи - можна допомагати стегнами" - дала порада Мішина на нових кадрах.

Створення вакууму в животі допоможе зменшити талію, скоригувати поставу, збільшити обсяг легень, зміцнити внутрішні м'язи живота, завдяки чому він прийде в тонус і втягнеться.

Тренування поперечних м'язів живота корисне не лише з естетичної точки зору. Вакуум допоможе покращити фізичне здоров'я та привести організм до ладу.

Заради витонченої фігури Мішина вирішила також змінити харчування, план на день і стала активніше займатися. Все частіше у спортзалі артистка показує, як вона худне заради бажаної мети.

«До речі, без правильного харчування зал – марна трата часу… Або результат через 10 років. Також, якщо ви хочете 100% результат, це відмова від будь-яких слабкостей. І до речі модні читмили раз на тиждень – це самообман. Починаючи від смакових рецепторів до типу харчової поведінки» - заявила Мішина.

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