Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала, что приводит ее в порядок по утрам.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина в этот рассказала о своем утреннем ритуале, который держит ее в форме после пробуждения. Она не раз уже рассказывала о том, что делает после сна - занимается йогой, принимает душ, пьет теплую воду.

Но перед этим всем Мишина делает вакуум и всячески настаивает на его пользе.

«Доброго ранку… Если только учитесь подключать мышцы – можно помогать бедрами» - дала совет Мишина на новых кадрах.

Создание вакуума в животе поможет уменьшить талию, скорректировать осанку, увеличить объём лёгких, укрепить внутренние мышцы живота, благодаря чему он придёт в тонус и втянется.

Тренировка поперечных мышц живота полезна не только с эстетической точки зрения. Вакуум поможет улучшить физическое здоровье и привести организм в порядок.

Ради изящной фигуры Мишина решила также сменить питание, план на день и стала активнее заниматься. Все чаще в спортзале артистка показывает, как она худеет ради желанной цели.

«Кстати, без правильного питания зал – пустая трата времени… Или результат через 10 лет. Также, если вы хотите 100% результат, это отказ от всяких слабостей. И кстати модные читмилы раз в неделю – это самообман. Начиная от вкусовых рецепторов, до типа пищевого поведения» - заявила Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

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