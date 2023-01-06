Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко висловилася про найгучніші новини на 316-й день війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча Марічка Падалко розповіла, як сили оборони розраховують зупинити окупантів ще на кордоні білоруси у разі повторної спроби росіян наступати на Київ. Про це заявив голова цивільно-військової адміністрації Київщини генерал-лейтенант Павлюк.

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Також повідомлялося, що розвідка не бачить створення великих нових угруповань РФ на харківському напрямку, а головні храми Києво-Печерської Лаври офіційно більше не належать УПЦ (московському патріархату).

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При цьому раніше внаслідок обстрілу росіянами Берислава на Херсонщині загинула ціла родина – батьки та 12-річна дитина

Білий дім анонсував постачання Києву нової партії Хаймарсів. Ними зокрема було знищено російських мобілізованих в окупованій Макіївці.

Водночас, США не підтверджують заяви росії про знищення хоча б однієї системи «Хаймарс» в Україні.

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У мережі висловили свою думку: «Переможемо! Обов'язково! ❤️; Провокації, «жести образливі» і на жаль світ ще не придумав ті жести якими ми б хотіли їх образити 🤬 Які чутливі та тендітні!!!;

Дякую за ваші щоденні зведення!; Фото(3-4) тварина цілий рік вбиває дітей, людей, жінок...і згадує про свято 🤕

Боже мій, як дивно, ми для них окупанти, тварюки тупі, безмозкі. Закатати б їх усіма ґратами до асфальту».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.