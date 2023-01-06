На своей странице в Instagram ведущая Маричка Падалко рассказала о том, как силы обороны рассчитывают остановить оккупантов еще на границе белорусы в случае повторной попытки россиян наступать на Киев. Об этом заявил глава гражданско-военной администрации Киевщины генерал-лейтенант Павлюк.
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Также сообщалось, разведка не видит создания больших новых группировок РФ на харьковском направлении, а главные храмы Киево-Печерской Лавры официально больше не принадлежат УПЦ (московскому патриархату).
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При этом ранее в результате обстрела россиянами Берислава в Херсонской области погибла целая семья – родители и 12-летний ребенок
Белый дом анонсировал поставки Киеву новой партии Хаймарсов. Ими в частности были уничтожены российские мобилизованные в оккупированной Макеевке.
В то же время США не подтверждают заявления россии об уничтожении хотя бы одной системы «Хаймарс» в Украине.
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В сети выразили свое мнение: «Победим! Обязательно! ❤️; Провокации, «жесты оскорбительные» и к сожалению мир еще не придумал те жесты которыми мы бы хотели их оскорбить 🤬 Какие чувствительные и хрупкие!!!;
Спасибо за ваши ежедневные сводки!; Фото(3-4) тварь круглый год убивает детей, людей, женщин...и вспоминает о празднике 🤕
Боже мой, как удивительно, мы для них оккупанты, твари тупые, безмозглые. Закатать бы их всей решеткой в асфальт».
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.