Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко высказалась о самых громких новостях на 316 день войны.

На своей странице в Instagram ведущая Маричка Падалко рассказала о том, как силы обороны рассчитывают остановить оккупантов еще на границе белорусы в случае повторной попытки россиян наступать на Киев. Об этом заявил глава гражданско-военной администрации Киевщины генерал-лейтенант Павлюк.

Белорусские пограничники «обиделись» на украинцев по ту сторону границы и выпустили грозный ролик (видео 2).

Также сообщалось, разведка не видит создания больших новых группировок РФ на харьковском направлении, а главные храмы Киево-Печерской Лавры официально больше не принадлежат УПЦ (московскому патриархату).

Путин поручил своему министру обороны ввести режим прекращения огня на православное Рождество и призвал к этому украинскую сторону. В Киеве это назвали кощунством (фото 3-4)

При этом ранее в результате обстрела россиянами Берислава в Херсонской области погибла целая семья – родители и 12-летний ребенок

Белый дом анонсировал поставки Киеву новой партии Хаймарсов. Ими в частности были уничтожены российские мобилизованные в оккупированной Макеевке.

В то же время США не подтверждают заявления россии об уничтожении хотя бы одной системы «Хаймарс» в Украине.

Одесские морские пехотинцы показали, как мастерски и точно уничтожают врага прямо в их окопах (видео 5)

В сети выразили свое мнение: «Победим! Обязательно! ❤️; Провокации, «жесты оскорбительные» и к сожалению мир еще не придумал те жесты которыми мы бы хотели их оскорбить 🤬 Какие чувствительные и хрупкие!!!;

Спасибо за ваши ежедневные сводки!; Фото(3-4) тварь круглый год убивает детей, людей, женщин...и вспоминает о празднике 🤕

Боже мой, как удивительно, мы для них оккупанты, твари тупые, безмозглые. Закатать бы их всей решеткой в асфальт».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.