Популярна українська актриса театру та кіно Ганна Саліванчук відповіла на найпопулярніші питання фанатів в Інстаграм та поділилася особистим. На цей раз тема зайшла про дітей знаменитості, яких вона виховує з чоловіком Олександром Божковим.

У артистки поцікавилися, чому син, який уже помітно подорослішав, досі спить в одному ліжку з батьками.

Саліванчук швидко знайшла виправдання своєму рішенню: «Дитина до трьох років вважає себе з матір'ю одним цілим. І стан матері показує, яким буде настрій у дитини. Він переживає – не переживає і навпаки. Є такий синдром "мертва мати". У психоаналізі це не реально померла мати, це мати, яка фізично жива, але емоційно не доступна для дитини.

Є діти, які постійно потребують контакту з мамою і це, навпаки, добре для них, але не дуже зручно для мам».

Також Ганна звернула увагу на те, як важливо відпочивати у вільний час, аби повністю впасти духом.

Саліванчук похвалилася фігурою у смарагдовому купальнику та зацікавила образом. Як відомо, саліванчук довгий час розповідала, як намагається схуднути та тримати себе у формі після народження другої дитини.

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